Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

Минобороны РФ: силы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа объекты на территории РФ.

Отмечается, что средствами ПВО беспилотники были уничтожены над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе — было сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу.

В настоящее время уточняются последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки дронами нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью дронов.

Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили в Краснояружском районе БПЛА самолетного типа.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами