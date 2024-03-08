Силы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа объекты на территории РФ.



Отмечается, что средствами ПВО беспилотники были уничтожены над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что система ПВО сработала в Яковлевском городском округе — было сбито два БПЛА самолетного типа на подлете к городу.

В настоящее время уточняются последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки дронами нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью дронов.

Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили в Краснояружском районе БПЛА самолетного типа.