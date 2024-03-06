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Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных кураторов Киева

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Toby Melville/Reuters

Убийства российских пленных, издевательства и пытки над ними лежат на совести западных кураторов Украины. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что кураторы создали «этот нацистский режим», вырастили поколение украинцев, одержимых идеей «национального превосходства». По словам Гаврилова, такие убийства становятся возможными из-за замалчивания преступлений. Он призвал не оставлять их безнаказанными.

В конце 2023 года член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) признала применение массовых пыток в отношении россиян на Украине. Он подчеркнул, что примерно половина российских военнопленных, которых опросили представители ООН, говорили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

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