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В России создали новые средства борьбы с беспилотниками

Концерн «Алмаз-Антей» создал новые средства борьбы с беспилотниками

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Reuters

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»» создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят испытания. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский доложил Сергею Шойгу, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые в настоящее время проходят заводские испытания», — говорится в сообщении.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212 запланировано на конец 2026 года.

По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже приступила к разработке технического проекта Ил-212. Он отметил, что данный самолет должен прийти на замену устаревающим транспортникам Ан-26 и Ан-72.

Также министр обороны РФ в ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что Россия продолжит совершенствовать структуру армии в соответствии с угрозами безопасности.

Ранее Шойгу рассказал о создании двух новых военных округов.

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