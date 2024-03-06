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Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области после атаки ВСУ

Старовойт объявил ракетную опасность в Суджанском районе Курской области

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Shutterstock

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области после утренней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Суджанский район: ракетная опасность!» — написал чиновник.

Он попросил жителей района, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тех, кто находится на улице, Старовойт призвал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Утром 6 марта Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали регион беспилотником, в результате этого произошел пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Что это за предприятие, чиновник не уточнил.

Позднее Telegram-канал Mash информировал, что украинский дрон атаковал горно-обогатительный комбинат имени А. В. Варичева в Железногорске. По данным портала, БПЛА попал в резервуар с топливом на территории предприятия. Никто при этом не пострадал.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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