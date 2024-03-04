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В Запорожской области заявили об активизации боев на ряде участков фронта

Рогов: боестолкновения активизировались на ряде участков Запорожского фронта

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Виталий Аньков/РИА Новости

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что на ряде участков Запорожского фронта активизировались боестолкновения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки», — сказал Рогов.

По его словам, также «оживление фронта» произошло в районе сел Пятихатки и Жеребянки, которые расположены северо-восточнее города Васильевка.

3 марта Рогов сообщал, что российские военнослужащие продвинулись вперед в юго-западной части села Работино в Запорожской области.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над украинскими военными. По его словам, речь идет о боестолкновениях в районе Работино и Вербового.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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