«Ростех» подтвердил, что «Армата» стоит на вооружении российской армии

Новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС РФ. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, слова которого передает РИА Новости.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — заявил Чемезов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре 2023 года российский военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что танк Т-14 «Армата» доработают перед отправкой в массовое производство.

В августе сообщалось, что Т-14 «Армата» планируется доработать по итогам его использования в рамках специальной военной операции на Украине.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что Т-14 «Армата» обладают рядом уникальных особенностей, которые отличают их от других танков, существующих в мире.

Ранее немецкий генерал сделал прогноз по продвижению российских войск на Украине.