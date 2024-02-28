В России возбудили уголовное дело против мужчины, воевавшего на стороне Украины

В России возбудили уголовное дело против бывшего российского военнослужащего, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Tsargrad.tv со ссылкой на собственный источник.

По его данным, в июне 2023 года военный сдался в плен украинской армии у села Водяное Донецкой Народной Республики, после чего вступил в ряды украинского вооруженного формирования «Скала». Там он прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке и воевал на территории ДНР и Запорожской области. Однако через полгода его передали России в обмен на украинских пленных.

Мужчину уже допросили, он дал первые признательные показания. В отношении него возбудили на него дело по ч. 3 ст. 208 УК РФ, ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В декабре 2023 года сообщалось, что Волгоградским гарнизонным судом были вынесены приговоры в отношении пяти военнослужащих, которые с целью уклонения от повторного участия в специальной военной операции дали взятки исполняющему обязанности командира батальона.

Ранее в Совфеде представили законопроект о введении уголовной ответственности за саботаж.