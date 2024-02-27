В Британии рассказали о перспективах отправки войск на Украину

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении отмечается, что у Великобритании нет планов, которые предполагают крупномасштабное развертывание войск сверх небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся на территории страны, оказывая поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Таким образом в канцелярии прокомментировали сообщения о том, что государства Евросоюза и Североатлантического альянса рассматривают возможность отправки войск на Украину.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) и страны Европы не станут направлять сухопутные войска на Украину.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.