Замминистра обороны России вручил госнаграды за Авдеевку

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки «Центр», отличившимся при взятии Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Заместитель главы военного ведомства в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения 15 орденов Мужества», — поделились подробностями в военном ведомстве.

Горемыкин при награждении отметил: «Настоящие воины, храбрые, отважные, сильные, крепкие — вот на таких держится наша страна».

Город Авдеевка расположен менее чем в 10 км к северу от Донецка.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Вывод войск из Авдеевки, по данным западных СМИ, был одной из причин разногласий президента Украины с прежним главнокомандующим ВСУ. Валерий Залужный, по данным Bild, хотел вывести военных из города несколько недель назад, но Зеленский отказался и 30 декабря сам приехал в Авдеевку.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.