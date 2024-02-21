В Вашингтоне отрицают участие военных США в расчете ЗРК Patriot, сбившем Ил-76 с пленными

Вашингтон отрицает участие американских военнослужащих в расчете зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом представитель Государственного департамента США сообщил РИА Новости.

По словам чиновника Госдепа, утверждение, что военные США вовлечены в конфликт на Украине, соответствует не реальности, а «идеям пропаганды Кремля».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские военные могли быть в расчете ЗРК Patriot, сбившего Ил-76.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.