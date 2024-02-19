Российские войска полностью освободили завод в Авдеевке от украинских военных

В Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, группировка войск «Центр» продолжает активные действия и поражает укрепрайоны противника с помощью артиллерии и авиации. Она же и взяла под полный контроль завод. На административных зданиях предприятия водрузили российские флаги, добавили в пресс-службе.

В то же время подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжили отступление, отметили в Минобороны.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ.