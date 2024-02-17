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Губернатор Брянской области рассказал о последствиях атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области при атаке БПЛА ВСУ никто не пострадал

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Reuters

В Брянской области силами противовоздушной обороны министерства обороны РФ был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», – говорится в посте.

Губернатор отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, отметил Богомаз.

«Спасибо нашим защитникам», – написал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Великобритания, США и другие страны Запада занимаются разработкой новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом для того, чтобы Вооруженные силы Украины смогли восполнить нехватку артиллерии.

До этого Богомаз сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на село Сушаны Климовского района. По словам губернатора, украинские БПЛА были уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами противовоздушной обороны.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал спиртзавод в Курской области.

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