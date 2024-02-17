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Военкор «Звезды» ранен в результате обстрела Пантелеймоновки со стороны ВСУ

«Звезда»: военкор Пионтковский ранен в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ

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Aaron Favila/AP

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский получил ранение в ногу в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении вещателя.

«При обстреле Пантелеймоновки ранен в ногу военкор «Звезды» Даниил Пионтковский», — сообщил телеканал.

Как отмечается, удар был нанесен украинскими артиллеристами из РСЗО HIMARS.

По данным телеканала, ракетным ударом почти полностью был уничтожен многоквартирный жилой дом. Атака была произведена еще утром, когда люди спали.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ Белгорода в больницах находятся 14 человек.

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