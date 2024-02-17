Власти Курской области сообщили о работе ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

«В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется», — говорится в сообщении.

До этого Старовойт сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность. Глава региона посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, кладовых. В случае нахождения на улице он рекомендовал гражданам спуститься подземный переход, паркинг или зайти в ближайшее здание.

Также в Белгороде объявляли ракетную опасность.

16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.