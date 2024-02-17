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Власти Курской области сообщили о работе ПВО

Губернатор Старовойт: в Курской области сработала система ПВО

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

«В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется», — говорится в сообщении.

До этого Старовойт сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность. Глава региона посоветовал местным жителям укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, кладовых. В случае нахождения на улице он рекомендовал гражданам спуститься подземный переход, паркинг или зайти в ближайшее здание.

Также в Белгороде объявляли ракетную опасность.

16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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