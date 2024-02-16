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Под обстрел ВСУ попали окраины белгородских сел Глотово и Безымено

Гладков: ВСУ обстреляли села Глотово и Безымено в Белгородской области

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области. Об этом доложил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попали окраины сел Глотово и Безымено Грайворонского городского округа», — заявил он.

Согласно информации губернатора, один из боеприпасов разорвался прямо перед автомобилем на трассе.

«Выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия», — указывается в публикации.

Гладков пояснил, что пострадавшего госпитализировали и предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Безымено», — написал глава региона.

Чуть ранее Гладков написал, что ВСУ атаковали с помощью дрона окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. По его словам, в результате взрыва пострадавших нет, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Ранее Гладков навестил в больнице жителей Белгорода, пострадавших от обстрела.

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