США решили срочно передать оружие Гайане

США решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает Fox News.

Издание отметило, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер и старший директор по делам Западного полушария Хуан Гонсалес встретились с властями Гайаны по вопросу улучшения обороноспособности страны.

Файнер заявил, что сотрудничество между странами носит оборонительный характер. Он добавил, что Штаты хотят, чтобы Гайана была в состоянии защитить свою территориальную целостность от возможных угроз.

Журналисты обратили внимание, что решение о военной помощи приняли накануне голосования сената о помощи Украине.

Файнер заключил, что Вашингтон осуждает угрозы и любые заявления государств о применении силы против другой страны, намекая на высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который в 2023 году заявил о принадлежности Венесуэле спорного региона Эссекибо, В то же время де-факто этот регион находится в составе Гайаны.

Ранее стало известно о секретной операции США против властей Венесуэлы.