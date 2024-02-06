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США решили срочно передать оружие Гайане

Fox: США срочно увеличат военную помощь Гайане

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Matias Delacroix/AP

США решили срочно увеличить объемы военной помощи Гайане из-за территориального спора страны с Венесуэлой о принадлежности региона Эссекибо. Об этом сообщает Fox News.

Издание отметило, что первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер и старший директор по делам Западного полушария Хуан Гонсалес встретились с властями Гайаны по вопросу улучшения обороноспособности страны.

Файнер заявил, что сотрудничество между странами носит оборонительный характер. Он добавил, что Штаты хотят, чтобы Гайана была в состоянии защитить свою территориальную целостность от возможных угроз.

Журналисты обратили внимание, что решение о военной помощи приняли накануне голосования сената о помощи Украине.

Файнер заключил, что Вашингтон осуждает угрозы и любые заявления государств о применении силы против другой страны, намекая на высказывания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который в 2023 году заявил о принадлежности Венесуэле спорного региона Эссекибо, В то же время де-факто этот регион находится в составе Гайаны.

Ранее стало известно о секретной операции США против властей Венесуэлы.

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