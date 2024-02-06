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В ВСУ сообщили, что Зеленский не справляется со своими обязанностями

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не справляется со своими обязанностями

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Evan Vucci/AP

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя. Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации», — сообщил Кривонос.

До этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении высказали недовольство возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Журналисты пообщались с военнослужащими 59-й бригады, участвующей в боевых действий в районе Авдеевки. Боец с позывным «Тигр» рассказал, что Залужный обладает большим авторитетом среди военных.

Также против увольнения Залужного высказался полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. По его мнению, решение об отставке может вызвать раскол в обществе.

Ранее в Госдуме не исключили военного переворота на Украине при отставке Залужного.

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