Вооруженные силы России смогли выбить украинские войска с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко.

По его словам, именно с этого направления Вооруженные силы Украины очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

На прошлой неделе глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что армию Украины необходимо задвинуть на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы территории ДНР.

В конце января Пушилин сообщал, что ВСУ находятся на расстоянии приблизительно 16 километров от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевки и 33 км — в сторону населенного пункта Марьинки.

Ранее сообщалось, что американский танк Abrams появился в районе Авдеевки.