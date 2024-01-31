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ЕС сможет поставить Киеву к марту лишь 600 тыс. снарядов

Bloomberg: ЕС сможет предоставить Украине к марту 600 тысяч снарядов из миллиона

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Gleb Garanich/Reuters

Страны Европейского союза смогут предоставить Украине до марта текущего года лишь около 600 тысяч снарядов из ранее обещанного миллиона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Они уточнили, что такая проблема возникла из-за задержек в производстве снарядов, а также опасений стран по поводу истощения своих запасов.

Один из дипломатов заявил, что в последние месяцы Украина также создала некоторые запасы стратегически важных боеприпасов, чтобы обеспечить снабжение своих военных. При этом агентство отмечает, что этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что план по передаче японских артиллерийских снарядов калибра 155 мм Украине через Великобританию застопорился.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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