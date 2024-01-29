Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о недовольстве законом о мобилизации

Temps: закон о мобилизации на Украине вызовет недовольство

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Закон о мобилизации на Украине вызовет недовольство, быстро пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно. Об этом сообщает Temps со ссылкой на неназванного советника украинского министра обороны.

По его словам, в случае принятия закона армия захочет получить подкрепление как можно скорее, что невозможно.

Источник утверждает, что экономический сектор Украины также не хочет, чтобы подобный закон принимался, так как боится его последствий для предприятий.

По мнению собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский все это осознает и опасается за свою популярность.

Зеленский заявлял, что в Вооруженных силах Украины служат до 880 тысяч человек, при этом Зеленский отметил, что это «миллионная» армия.

Также политолог Александр Дудчак рассказал «Известиям», что из-за сложившейся непростой для Украины ситуации население страны испытывает апатию и не желает сражаться на поле боя.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами