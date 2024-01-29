На Украине рассказали о недовольстве законом о мобилизации

Закон о мобилизации на Украине вызовет недовольство, быстро пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно. Об этом сообщает Temps со ссылкой на неназванного советника украинского министра обороны.

По его словам, в случае принятия закона армия захочет получить подкрепление как можно скорее, что невозможно.

Источник утверждает, что экономический сектор Украины также не хочет, чтобы подобный закон принимался, так как боится его последствий для предприятий.

По мнению собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский все это осознает и опасается за свою популярность.

Зеленский заявлял, что в Вооруженных силах Украины служат до 880 тысяч человек, при этом Зеленский отметил, что это «миллионная» армия.

Также политолог Александр Дудчак рассказал «Известиям», что из-за сложившейся непростой для Украины ситуации население страны испытывает апатию и не желает сражаться на поле боя.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.