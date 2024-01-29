Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта в Харьковской области

Минобороны: ВС России освободили село Табаевка в Харьковской области

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке о ходе военной операции.

В сообщении говорится, что село было взято под контроль активными действиями подразделений «Западной» группировки войск на Купянском направлении.

26 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, но Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед.

21 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо признал потерю села Крахмальное в Харьковской области. По его словам, ВСУ отошли «на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности».

18 января Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами