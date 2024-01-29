Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке о ходе военной операции.

В сообщении говорится, что село было взято под контроль активными действиями подразделений «Западной» группировки войск на Купянском направлении.

26 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Соледаре непростая, но Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются вперед.

21 января начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо признал потерю села Крахмальное в Харьковской области. По его словам, ВСУ отошли «на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности».

18 января Минобороны России сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.