Северная Корея запустила крылатые ракеты

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По его информации, ракеты были выпущены в сторону Японского моря.

По данным ВС Южной Кореи пуск произошел с восточного побережья КНДР приблизительно в 8:00 (2:00 мск), предположительно, из портового города Синпхо.

Южнокорейские военные отметили, что усилили мониторинг, «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами», наблюдая за действиями КНДР.

До этого стало известно, что США на данный момент не видят признаков военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон отслеживает действия КНДР.

Источник подчеркнул, что хорошее сотрудничество в сфере безопасности между Сеулом и Вашингтоном и их трехстороннее сотрудничество с Японией.

24 января сообщалось, что Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет.

Южнокорейская армия усилила наблюдение и сообщила о дальнейшем тесном сотрудничестве с американскими военными в наблюдении за активностью Пхеньяна.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».