Путин объяснил причину того, почему СБУ и ГУР пока не объявлены террористами

Президент России Владимир Путин заявил, что только суд может признать Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Украины (ГУР), которые неоднократно были признаны ответственными за подготовку и реализацию терактов в России, террористами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во-первых, у нас объявление террористическими какими-то структурами кого бы то ни было — эти решения принимаются не административными органами какого бы то ни было уровня, а судами. В соответствии с российским законом только суд может признать какую-то организацию террористической. У нас так и происходит», — заявил Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации на Украине.

Российский президент отметил, что подобные меры о признании организации террористической уже были применены против отдельных подразделений — в том числе против полка «Азов» (организация запрещена в России) и его членов.

Вместе с тем Путин признал, что подобные действия против более масштабных украинских ведомств и организаций должны быть более «исторической политикой», чем судебным решением.

До этого СК обнародовал первые результаты расследования крушения Ил-76.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.