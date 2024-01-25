Российские войска уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска за минувшие сутки нанесли комплексные удары по местам высадки украинских войск на левом берегу Днепра, потоплена лодка с десантом противника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские артиллерийские войска уничтожили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), два наблюдательных пункта, миномет и потопили лодку с десантом.

До этого назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части региона.

За минувшие сутки в подконтрольных Украине районах области семь раз объявлялась воздушная тревога.

23 января кабинет министров Украины принял решение об увольнении Малашко с поста главы администрации и одобрил назначение на эту должность Ивана Федорова. При этом причины перестановок не назывались.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.