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В Белгороде снова работают системы ПВО, сбиты несколько воздушный целей

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила еще несколько целей

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Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом снова работает система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько воздушный целей.

Другие подробности не приводятся.

Губернатор отметил, что, предварительно, пострадавших нет.

Гладков рассказал, что в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах. На место выехали оперативные службы, информация по повреждениям уточняется, добавил он.

Ранее Гладков сообщал о сбитии семи беспилотников в регионе. Минобороны РФ позже уточнило, что системы ПВО сбили семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе. В одном из поселков региона произошло отключение электроэнергии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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