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На дне Ладожского озера нашли старинное затонувшее судно

На дне Ладожского озера нашли судно, возможно, принадлежавшее пиратам

Участники экспедиции «Наследие ладожских глубин» обнаружили на дне Ладожского озера столетнее судно, вероятно, принадлежавшее пиратам. Об этом пишет Центр подводных исследований 1XPEDITION.

Отмечается, что судно украшено изображением Левиафана. Корабль обнаружили на глубине 34 метров с помощью эхолота.

«Судно производства Финляндии конца XIX начала XX века имеет значительные разрушения, возможно, был внутренний взрыв. На одном из бортов наблюдается снесенная ударной волной рубка. На палубе лежит нактоуз, телеграф и штурвал», — говорится в публикации.

По словам дайвера центра научных исследований 1XPEDITION Олега Шабуня, при погружении он обнаружил керамические чаши. В одной из них на дне были продолговатые перламутровые камни, предположительно, жемчужины. Шабунь добавил, что точно природу камней смогут установить специалисты.

До этого археологи нашли древнейшие следы человека в Северной Америке.

Ранее дорожно-строительная бригада обнаружила во Флориде лодку XIX века.

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