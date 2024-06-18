Украина планирует получить от Запада помощь на поддержку энергосистемы

Украина планирует получить от западных партнеров $1 млрд на поддержку энергосистемы страны. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

«Суммарный объявленный пакет поддержки для энергосистемы Украины от международных партнеров составил более 1 миллиарда долларов», — поделился Шмыгаль.

Он уточнил, что такой пакет помощи западные партнеры предоставили за минувшую неделю.

По словам Шмыгаля, США направят через Агентство по международному развитию (USAID) $500 млн и дополнительно $324 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Также Норвегия направит $74 млн на восстановление энергетических объектов в Харькове и Харьковской области.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), находящаяся на подконтрольной Киеву части Запорожской области, полностью прекратила вырабатывать электричество.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.