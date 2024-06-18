В Тюменской области подросток попал в реанимацию после укуса гадюки

Врачи Тюменской области спасли девушку, на которую напала гадюка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на инфоцентр правительства региона.

Инцидент произошел в Тобольске. Школьницу доставили в областную больницу №3 в крайне тяжелом состоянии, ее разместили в реанимации.

«Она посинела, наблюдался массивный отек ноги», – поделились в правительстве.

Известно, что 14-летнюю пострадавшую доставили в медучреждение на вертолете. В пути специалисты проводили интенсивную терапию. На данный момент школьнице ничего не угрожает.

До этого подобный случай произошел в Сестрорецке. Во время прогулки с отцом семилетний мальчик заметил змею. Ребенок решил покормить рептилию и приблизился, после чего она укусила пострадавшего за палец.

Глава семьи быстро вызвал медиков, которые оказали необходимую помощь и госпитализировали в больницу. Состояние мальчика медики оценили как тяжелое. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее житель Приморья вытащил из-под капота своей машины живую змею.