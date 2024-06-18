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Казахстанско-российская торговля обеспокоила Европейский союз

Спецпосланник ЕС О'Салливан призвал Астану не помогать России с обходом санкций

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Алексей Майшев/РИА Новости

Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в ЕС беспокоятся из-за того, что Российская Федерация может получать подсанкционные товары с помощью Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Брюсселе заметили, что Астана импортирует некоторые товары в значительных объемах. Европейские чиновники тревожатся, что продукцию могут перенаправлять на территорию России.

О'Салливан отметил, что в ЕС уважают решение Казахстана не присоединяться к антироссийским санкциям, но призывают республику не позволять использовать территорию своей страны для торговли в обход рестрикций.

Спецпосланник выразил благодарность Астане за гарантии того, что подобного не случится, а изделия военного назначения не будут реэкспортированы в РФ.

До этого заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил, что западные санкции не смогли изолировать экономику России.

По словам Новака, односторонние антироссийские ограничения были введены там, где экономика не может быть изолирована. Поэтому Россия сотрудничает с дружественными государствами и, кроме того, способна к взаимодействию со многими другими странами.

Ранее США анонсировал новые санкции против России.

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