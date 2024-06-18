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В МИД отметили, что Запад не утратил способность фиксировать сигналы из Москвы

Рябков: Запад пока не утратил навык фиксировать идущие из Москвы важные сигналы

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Моментальная реакция коллективного Запада на выдвинутые президентом России Владимиром Путиным предложения по урегулированию украинского кризиса показывает, что навык фиксировать идущие из РФ сигналы еще не утрачен. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, «Путин выдвинул ультиматум», говорит о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен», — сказал он.

Также Рябков заявил, что отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму».

Кроме того, он сказал, что анализ поведения Запада в связи со специальной военной операцией показывает, что нужно уточнить некоторые параметры ядерной доктрины России.

Рябков также заявил, что в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что на Западе начали консультации о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боеготовности, есть элементы угрозы для России.

Ранее Рябков заявил, что Россия считает безнадежными попытки донести до Запада свою позицию.

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