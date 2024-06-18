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В Санкт-Петербурге задержали художницу за БДСМ-фотосессию на кладбище

Mash: полиция задержала художницу Анну Пантелееву за БДСМ-фотосессию на кладбище

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anchousix/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Санкт-Петербурге задержали художницу и тату-мастера Анну Пантелееву за БДСМ-фотосессию на Большеохтинском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, Пантелееву обвиняют по УК РФ, статье 244, о надругательстве на кладбище. Художнице может грозить до пяти лет лишения свободы. Она опубликовала откровенные снимки с шибари в социальных сетях. На фото девушка была без лифчика. Кадры заметили правоохранительные органы.

Шибари — это японское искусство ограничения подвижности тела человека при помощи веревок.

По данным Mash, Пантелеева планировала уехать за границу после того, как публикацией заинтересовались правоохранительные органы. Отмечается, что девушка объявила сбор средств на билеты, но не успела покинуть страну.

В марте Анна Пантелеева рассказала, как в 2021 году ее изнасиловал коллега Виктор Забуга.

По словам девушки, в 2021 году ей было 19 лет, она отдыхала с друзьями в квартире у Забуги. Они с коллегой выпивали, это была их третья встреча. Вслед за этим Пантелеева, будучи уверенной в своих товарищах, решилась употребить запрещенные вещества, после чего ей стало плохо и она «вырубилась». После, по словам художницы, коллега раздел и изнасиловал ее.

Ранее на ресторан Ивлеевой пожаловались из-за слогана «соси».

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