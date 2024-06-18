Губерниев оценил шансы Франции на победу в Евро после травмы Мбаппе

Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы до конца группового этапа Евро-2024, отметив, что и без него французы могут до финала дойти, передает «Спорт-Экспресс».

«У французов очень сбалансированный состав. Поэтому сейчас говорить, что французы не смогут выйти в плей-офф, просто смешно. Они и за титул поборются без Мбаппе», — сказал Губерниев.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Ранее Валерий Газзаев предположил, как потеря Мбаппе скажется на сборной Франции.