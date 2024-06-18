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МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции сообщил о вызове посла РФ из-за инцидента с истребителем на границе

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Global Look Press

МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с истребителем ВС РФ, который якобы нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщил глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем, слова которого приводит газета Aftonbladet.

«МИД вызовет посла РФ, чтобы обратить внимание на инцидент. Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнёрами по поводу событий в непосредственной близости», — сообщил Билльстрем.

15 июня вооруженные силы Швеции выступили с утверждением, что российский самолет вторгся в воздушное пространство страны в районе острова Готланд. По версии шведского МО, самолет следовал своим курсом, несмотря на предупреждения шведского командования.

Сообщалось, что ВС Швеции пришлось поднять в воздух истребители, чтобы вытеснить российский самолет.

Ранее Польша подняла в небо самолеты из-за российской авиации.

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