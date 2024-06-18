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Дзюбу призвали определиться, где он хочет продолжать карьеру

Экс-игрок Кирьяков: мастерство Дзюбы никуда не делось

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба должен определиться, где хочет продолжать карьеру. Об этом в комментарии Legalbet заявил экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков.

«Последние годы в игровом плане у Дзюбы выдались непонятными. Футбольных моментов, о которых бы мы говорили, было меньше, чем каких-то разборок и проблем. Поэтому тут во многом ему нужно решить, хочет ли он соревноваться на уровне нашего чемпионата или стоит уехать за границу, в тот же Китай, и там еще поиграть.

Конечно, мастерство Дзюбы никуда не делось, но в таком возрасте, в котором сейчас находится Артем, главные моменты — это мотивация и желание», — считает Кирьяков.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее экс-игрок Дьяков допустил, что Дзюба вернется в «Спартак».

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