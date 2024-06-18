В Пентагоне заявили о нехватке пилотов в ВВС США

Начальник штаба ВВС США генерал Эдриан Спейн заявил, что военно-воздушные силы США фиксируют увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что данная проблема не нова, 14 лет ведомству не хватало около 800 пилотов. На сегодняшний день это число выросло до 1,8 тыс.

Спейн добавил, что программу подготовки проходят порядка 1,3 тыс. летчиков ежегодно.

Генерал отметил, что ВВС США сократили общее число летных часов с 1,1 млн до 1,06 млн в год. Он рассказал, что его цель состоит в том, чтобы преодолеть этот рубеж, ведь он слишком мал для истинных требований к готовности сил, которые есть у США, а также операторов, которые были подготовлены. Он добавил, что ведомство уже долгое время не достигало необходимого налета часов.

В мае 2024 года в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошло крушение военного самолета.

На борту находился один пилот, который был доставлен в больницу. После инцидента аэропорт возобновил свою работу.

Ранее ВВС США подтвердили крушение своего истребителя F-16 у берегов Южной Кореи.