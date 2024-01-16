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В Раде посетовали, что закон о мобилизации придется рассматривать без данных о ВСУ

Осадчук: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации без данных о состоянии ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, так как 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне, и они будут рассматривать соответствующий законопроект без подлинных данных о происходящем на фронте. Об этом заявил депутат Андрей Осадчук, передает телеканал «Еспрессо».

По его словам, нет информации о том, как формируются подразделения, о дефиците, военных потерях, бюджете, военных планах и прочего.

Парламентарий также высказал мнение, что вопрос мобилизации украинцев должен рассматриваться в четкой привязке к тому, что происходит в войсках страны, с учетом их потребностей и планов.

В свою очередь депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк ранее назвал справедливой возможную мобилизацию части своих коллег в Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул, что в действующее законодательство попадают и депутаты предыдущих созывов.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре минувшего года сообщил, что к нему обратились из генштаба Вооруженных сил с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Ранее стали известны суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.

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