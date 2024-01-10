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Песков заявил, что Украина отказывается от мирных переговоров

Песков: пока Украина отказывается от переговоров, Россия будет продолжать СВО

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MGIMO360 TV/YouTube

Украина фактически продолжает отказываться от мирных переговоров, поэтому Россия продолжит специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой мирной формуле Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России, — очень странный процесс», — сказал Песков.

Он добавил, что в этом плане есть лишь юридически закрепленный отказ Киева от переговоров. В связи с этим, поскольку о переговорах речи не идет, Россия продолжает СВО.

Незадолго до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что средства, которые Европейский союз (ЕС) выделяет на помощь Украине, не помогут изменить ситуацию в зоне боевых действий. По словам представителя российского президента, региональное содружество столкнулось с внутренними проблемами из-за поддержки Киева.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к переговорам только для достижения целей СВО.

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