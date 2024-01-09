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Солдат ВСУ пожаловался на коррупцию на Украине

Franceinfo: бойцы ВСУ теряют боевой дух из-за коррупции в тылу

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Солдат Вооруженных сил Украины по имени Александр пожаловался на коррупцию в стране, которая приводит к проблемам на фронте. Его слова приводит издание Franceinfo.

Он посетовал, что если бы правительство Украины и парламентарии не воровали деньги, то Европа продолжала бы их поддерживать. «Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте», — рассказал он журналистам.

Другой боец ВСУ заявил журналистам, что сражается не за политиков, присваивающих выделяемые Западом средства. Он пожаловался на необходимость самостоятельно покупать обмундирование из-за воровства со стороны руководства. В итоге это ослабляет боевой дух солдат, отметили в Franceinfo.

До этого глава Минобороны Рустем Умеров в соцсетях рассказал, что после Нового года заработал внутренний аудит ведомства, а также обновили ​​генеральную инспекцию ведомства. Он признал, что за последние четыре месяца обнаружились нарушения более чем на 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей по текущему курсу).

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что путь Украины в НАТО, несмотря на конфликт, включает в себя борьбу с коррупцией.

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