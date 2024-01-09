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Шойгу назвал потери украинской армии за 2023 год

Шойгу: потери ВСУ превысили 215 тысяч военнослужащих за прошедший год

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом совещании заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 28 тысяч единиц вооружения.

По словам Шойгу, армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции. А помощь Запада Украине не изменит ситуации на фронте, заключил он.

Шойгу добавлял, что у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Украина может потерять в 2024 году территории из-за сокращения помощи со стороны западных государств. А экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что киевские власти ждет безоговорочная капитуляция.

Ранее стало известно, что украинские солдаты жалуются на сильную нехватку оружия и истощение.

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