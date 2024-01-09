Шойгу назвал потери украинской армии за 2023 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом совещании заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо живой силы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 28 тысяч единиц вооружения.

По словам Шойгу, армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции. А помощь Запада Украине не изменит ситуации на фронте, заключил он.

Шойгу добавлял, что у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Украина может потерять в 2024 году территории из-за сокращения помощи со стороны западных государств. А экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что киевские власти ждет безоговорочная капитуляция.

Ранее стало известно, что украинские солдаты жалуются на сильную нехватку оружия и истощение.