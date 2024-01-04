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Израильские истребители выпустили шесть ракет по штабу ХАМАС в Бейруте

Израильские ВВС атаковали штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте

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Ammar Awad/Reuters

Израиль атаковал штаб палестинского движения ХАМАС в Бейруте с помощью истребителей, а не беспилотных летательных аппаратов. Это было установлено в результате предварительного расследования, проведенного властями Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе безопасности.

Атака произошла 3 января в квартале Мушаррафия на южной окраине столицы. Были выпущены шесть ракет, две из которых не разорвались. По словам источника, эксперты, основываясь на точности попадания и весе ракет, пришли к выводу, что удары были нанесены военными самолетами, а не беспилотниками.

Один из истребителей выпустил ракеты, которые пробили крышу здания в момент прибытия заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. В результате погибли шесть человек, включая командиров группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» и суннитской радикальной организации «Аль-Джамаа аль-Исламия», а еще 11 получили ранения.

Аль-Арури был военным и финансовым организатором всей диверсионной деятельности ХАМАС против Израиля. Он поддерживал тесные контакты с Тегераном после того, как в 2010 году был освобожден из израильской тюрьмы и депортирован в Сирию. В 2017 году он был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и стал вторым человеком в радикальном движении.

Лидер ливанской шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что «израильское преступление не останется без справедливого возмездия».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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