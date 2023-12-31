Российский президент Владимир Путин поздравил командующих группировками войск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сообщил Песков.

Представитель Кремля отметил, что что речь идет о южном, центральном, западном, восточном, а также херсонском и запорожском направлениях. Путин поздравлял военачальников по телефону.

31 декабря Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи глава государства указал на единство россиян, поблагодарил борцов за правду и пожелал всего самого доброго в Новом году. Россияне осознают высочайшую значимость того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом и той колоссальной ответственности за родину, которую чувствует каждый, считает российский президент.

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