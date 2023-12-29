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Российская армия получила партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

ВС РФ получили завершающую в 2023 году партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

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Минобороны РФ

Минобороны России получило от «Ростеха» завершающую в 2023 году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С», а также самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» после капитального ремонта. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В сообщении отмечается, что «Мста-С» в варианте М1 обладает автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Она позволяет машине определять текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций в автономном режиме.

Как указали в «Ростехе», самоходные гаубицы в варианте М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности.

28 декабря генеральный «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз.

До этого Чемезов заявлял в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции на Украине, что обеспечит существенное преимущество по дальности над западными гаубицами, которые есть в распоряжении украинских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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