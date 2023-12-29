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Российские системы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Курской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сработала в Мелитополе после очередной попытки ВСУ атаковать город. По его словам, система ПВО поразила воздушную цель противника в небе над населенным пунктом.

28 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны украинских войск. По данным канала, в результате атаки пострадала 45-летняя женщина.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе. Он заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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