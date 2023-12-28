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Глава «Ростеха» доложил Путину об увеличении производства боеприпасов к стрелковому оружию

Чемезов: «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия в 50 раз

Государственная корпорация «Ростех» нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз. Об этом генеральный директор корпорации Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

Кроме того, увеличено производство легкой бронированной техники и бронемашин — в 5,5 раза, танков — в 7 раз. Чемезов отметил, что это увеличение глобальное.

Накануне Чемезов заявил в интервью РИА Новости, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне специальной военной операции на Украине, что обеспечит существенное преимущество по дальности над западными гаубицами, которые есть в распоряжении украинских Вооруженных сил.

Также глава корпорации сообщил, что на Украине опробуют новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сейчас она проходит испытания.

Ранее сообщалось, что у польских гаубиц, переданных ВСУ, обнаружились проблемы с шасси, башнями и стволами.

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