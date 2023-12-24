ЦАХАЛ нанесли удар по 200 целям в секторе Газа

Израильская армия сообщила об ударах по сектору Газа по 200 целям. Об этом сообщает РИА Новости.

«За прошедшие сутки наземные, воздушные и военно-морские силы IDF нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что по итогам рейда в лагере Джабалия были ликвидированы семь бойцов радикального палестинского движения ХАМАС, а также уничтожены четыре пункта наблюдения.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что самым быстрым способом положить конец войне на Ближнем Востоке является прекращение поставок топлива на территорию сектора Газа. Он подчеркнул, что давление на еврейское государство с целью разрешения поставок топлива в анклав «морально и практически неправильное».

По его словам, «топливо в буквальном смысле подпитывает главное оружие ХАМАС», которым он назвал подземные тоннели. В случае, если поставки топлива прекратятся, то система подземных коммуникаций перестанет функционировать, что приведет к поражению радикальной группировки, считает Беннет.

Ранее экс-премьер Израиля раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа.