Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ нанесли удар по 200 целям в секторе Газа

Израильская армия нанесла удар по 200 целям в секторе Газа

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Израильская армия сообщила об ударах по сектору Газа по 200 целям. Об этом сообщает РИА Новости.

«За прошедшие сутки наземные, воздушные и военно-морские силы IDF нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что по итогам рейда в лагере Джабалия были ликвидированы семь бойцов радикального палестинского движения ХАМАС, а также уничтожены четыре пункта наблюдения.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что самым быстрым способом положить конец войне на Ближнем Востоке является прекращение поставок топлива на территорию сектора Газа. Он подчеркнул, что давление на еврейское государство с целью разрешения поставок топлива в анклав «морально и практически неправильное».

По его словам, «топливо в буквальном смысле подпитывает главное оружие ХАМАС», которым он назвал подземные тоннели. В случае, если поставки топлива прекратятся, то система подземных коммуникаций перестанет функционировать, что приведет к поражению радикальной группировки, считает Беннет.

Ранее экс-премьер Израиля раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами