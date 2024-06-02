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Российская гимнастка сделала прогиб на пляже в зеленом купальнике

Гимнастка Попова опубликовала фото с пляжа в зеленом купальнике

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anna_popova_0302/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике 2024 года Анна Попова опубликовала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка предстала перед подписчиками в ярко-зеленом купальнике на песчаном пляже одного из отелей, выполнив на камеру прогиб спины стоя на полупальцах.

В середине сентября 2023 года Анна Попова стала бронзовой медалисткой Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Победу на турнире одержала Лала Крамаренко, Дина Аверина заняла второе место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее российская фигуристка обнажила часть груди в облегающем топе.

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