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В Московском зоопарке рассказали, как слоны переживают жару

Директор Московского зоопарка Акулова рассказала, как слоны спасаются в жару

Слоны в Московском зоопарке в жару проводят время в бассейнах, грязи и песке. Об этом сообщила директор Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у слонов есть все летние развлечения.

«К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, доступ в тенистые внутренние помещения, и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу», — отметила Акулова.

По ее словам, слоны выкапывают в песке углубления, носят туда хоботом воду и создают грязевую лужу, «обляпываются с ног до головы и радостно идут внутрь».

До этого в Московском зоопарке показали, как панды резвятся в бассейне. На кадрах панда Катюша отправляется в маленький бассейн в вольере и начинает плескаться в нем, заигрывая с матерью.

Ранее в Московском зоопарке показали реакцию панды Катюши на подарок на 9 месяцев.

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