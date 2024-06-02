В Воронеже пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей после телефонного звонка

Жительница Воронежа осталась без накоплений после общения с мошенниками, которые представились ее коллегами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестных, которые представились бывшими коллегами, они убедили пожилую женщину в том, что к ее банковскому приложению получили доступ злоумышленники.

Спустя некоторое время пожилой женщине позвонили якобы из МВД, для пресечения незаконных действий пенсионерке было необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Потерпевшая, действуя по инструкции, перевела на указанные счета 2,5 млн рублей личных накоплений. После этого аферисты перестали выходить на связь, женщина поняла, ее обманули и затем обратилась в полицию.

До этого сообщалось, что жительница Волгограда взяла в банках несколько кредитов и отдала деньги мошенникам, которые угрожали завести на нее уголовное дело. Чтобы не стать фигуранткой расследования женщине предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Россиянка взяла в банках несколько кредитов на сумму 4 млн рублей и перевела средства на указанные реквизиты. Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее мошенницы избили девушку в Краснодаре из-за попытки предостеречь юношу от обмана.