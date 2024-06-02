В центре Томска загорелось здание

Пожар произошел в центре Томска — там горит здание на улице Советской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Томской области.

Информация об инциденте поступила на пульт пожарной охраны в 16:17 (12:17 по московскому времени). 45 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники ликвидируют возгорание, которое распространилось на площади 800 кв. метров.

2 июня МЧС республики Коми сообщило, что при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухте пострадали три человека. Причиной возгорания стало проведение подрядной организацией плановых технических работ.

В воскресенье поезд проехал сквозь охваченный пожаром лес в Бурятии. Инцидент произошел в Муйском районе, где ранее ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. На кадрах из кабины машиниста заметно, как поезд едет по рельсам и не останавливается. В этот момент по обе стороны от средства передвижения можно увидеть огонь и большое количество дыма.

Ранее лодочный поселок загорелся в Дубне.