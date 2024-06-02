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В Раде предрекли подрыв экономики из-за отказа от карточных переводов

Нардеп Разумков: ограничения карточных переводов подорвут экономику Украины

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Ограничение карточных переводов между физическими лицами отрицательно скажется на благосостоянии украинцев и приведет к подрыву экономики республики. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, чьи слова приводит РИА Новости.

«На этот раз появилась идея ограничить переводы между картами до 30 раз или до 100 тысяч гривен ($ 2,4 тыс.) в месяц. <...> По факту это ударит по государству и украинцам. А особенно – по финансовой системе», – предположил Олейник. Он пояснил, что в случае введения ограничения люди начнут массово снимать деньги с карточных счетов, чтобы избежать ограничений, что приведет к коллапсу экономике.

По словам зампреда нацбанка, люди столкнутся с большими трудностями в период отключений электроэнергии, так как многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы.

В конце мая Олейник сообщал, что нацбанк планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц.

До этого сообщалось, что в России вводятся ограничения на транзакции без открытия банковского счета в случае упрощенной идентификации клиента. После вступления в силу закона полную идентификацию будут проходить все граждане, переводящие сумму, превышающую 100 тысяч рублей или ее эквивалент в иностранной валюте.

Ранее G7 заявил о желании наказать банки 20 стран за использование «российского SWIFT».

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